Yargıtay Başkanlığı seçiminde 21. turda da sonuç çıkmadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 21. turda da sonuç çıkmadı
Son dakika… Son dakika… Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 21. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin sona ermesiyle, başkanlık için yapılan seçimlerin 21. turunda da belirleyici bir sonuç alınamadı. 24 Mart 2020’de başlayan görev süresi 24 Mart’ta dolan Akarca’nın yerine kimin geçeceğini belirlemek üzere Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü oy kullandılar. Ancak, ilk 20 turda 348 üyenin gerektirdiği 175 oy sayısına ulaşılamadı. 21. turda Mehmet Akarca 100, Ömer Kerkez 96, Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı. Toplam 324 üyenin katıldığı seçimde 2 boş ve 14 geçersiz oy çıktı. Gerekli çoğunluk sağlanamadığı için seçimler 22. tura taşındı. Seçimlerin yapılabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması şart.

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