Yargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlık seçimleri, Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin sona ermesiyle başladı. 24 Mart 2020’de başkan olarak seçilen Akarca’nın süresi geçtiğimiz pazar günü doldu. Yeni başkanı seçmek için Yargıtay üyeleri pazartesi günü oy kullandılar. İlk sekiz turda 348 üyenin gerektirdiği 175 oy sayısına ulaşılamadı. Dokuzuncu turda Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. 336 üyenin katıldığı seçimde 11 oy boş, 68 oy geçersiz sayıldı. Sekizinci turda Muhsin Şentürk 96 oy alırken, 3 oy geçersiz, boş oy yoktu.

Seçimler onuncu tur oylama ile devam ediyor ve tüm üyelerin çoğunluğunun katılımı gerekiyor.