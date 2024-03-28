Yargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadı

Kaynak: AA
Yargıtay Başkanlığı seçiminin dokuzuncu turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay başkanlık seçimlerinin dokuzuncu turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Başkanlık seçimleri, Mehmet Akarca’nın dört yıllık görev süresinin sona ermesiyle başladı. 24 Mart 2020’de başkan olarak seçilen Akarca’nın süresi geçtiğimiz pazar günü doldu. Yeni başkanı seçmek için Yargıtay üyeleri pazartesi günü oy kullandılar. İlk sekiz turda 348 üyenin gerektirdiği 175 oy sayısına ulaşılamadı. Dokuzuncu turda Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. 336 üyenin katıldığı seçimde 11 oy boş, 68 oy geçersiz sayıldı. Sekizinci turda Muhsin Şentürk 96 oy alırken, 3 oy geçersiz, boş oy yoktu.

Seçimler onuncu tur oylama ile devam ediyor ve tüm üyelerin çoğunluğunun katılımı gerekiyor.

İlgili Haberler
Yargıtay Seçiminde 8'nci turdan da sonuç çıkmadı
Yargıtay Seçiminde 8'nci turdan da sonuç çıkmadı
Yargıtay seçimleri 6’ncı tura kaldı
Yargıtay seçimleri 6’ncı tura kaldı
Yargıtay'da başkanlık yarışında flaş gelişme. 2 aday çekildi 3 isim yarışacak
Yargıtay seçimleri 5’inci tura kaldı
Yargıtay seçimleri 5’inci tura kaldı
Yargıtay seçimi yarına kaldı
Yargıtay seçimi yarına kaldı
Flaş… Flaş… Yargıtay’daki başkanlık seçimde ilk sonuçlar belli oldu
Son Haberler
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı Spor
Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can hamlesi. Yönetim şimdiden önlemini aldı
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri... Magazin
Emekli olan Yıldız Tilbe maaşlara böyle isyan etti: Eskiden emekli olanlar ev araba alırdı günümüz emeklileri...
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi Magazin
Uraz Kaygılaroğlu yeni aşkını duyurdu! 'Hayırlı olsun' dedi
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözünün anlamı nedir?
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a' Spor
Fenerbahçe'yi kimin şampiyon yapmak istemediğini Gürel Yurttaş açıkladı 'Yazık oluyor Ali Koç'a'
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım Magazin
İnci Taneleri’ne iki bomba isim. Dilber: Gerçekten şaşırdım
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu Dünya
Gabon, Rusya'nın yedek parça tedarikçisi oldu