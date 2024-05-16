Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Muhsin Şentürk atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni başkanın 36. turda belirlenebildiği Yargıtay'da Cumhuriyet Başsavcısı'nı seçti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı Muhsin Şentürk getirildi.

Yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmaması halinde Şentürk, 4 yıl boyunca bu görevi yürütecek.

CAN ATALAY KARARINA İMZA ATMIŞTI

Şentürk’ün başkanlığını yaptığı Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkındaki ‘hak ihlali’ kararını tanımayarak uymamıştı.

ERDOĞAN RİCASIYLA ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in görev süresinin dolacak olması nedeniyle, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan ve 8 adayın katıldığı seçim sonucu, Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy alarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlenmişti.

Şentürk'ün 25 Mart'tan bu yana aday olduğu Yargıtay Başkanlığı seçiminden ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasıyla çekildiği öne sürülmüştü.

MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen Muhsin Şentürk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Şentürk, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlamasının ardından Koyulhisar ve Susuz’da Cumhuriyet Savcılığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nde tetkik hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerini yürüttü.

Yargıtay Üyeliği'ne 2012'de seçilen Şentürk, evli ve iki çocuk babası.