Yargıtay MİT Tırları kararını bozdu. Enis Berberoğlu ve Erdem Gül ceza almamıştı

Gazeteci İsmail Saymaz Yargıtay’ın 3. Ceza Dairesi, Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait (MİT) TIR'ların durdurulması ile ilgili davada, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında “ceza verilmesine yer olmadığı”, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında ise “davanın düşürülmesi” yönündeki yerel mahkeme kararını bozduğunu açıkladı.

Yargıtay'ın Berberoğlu ve Gül hakkındaki cezanın ‘FETÖ’ye yardımdan ceza verilmesi için’ bozulduğu belirtildi.

Kararın tesadüf olmadığını kaydeden Saymaz, "Cumhur İttifakı’nın, ömrünü uzatabilmek için, siyasallaştırdığı ve Beştepe Hukuk Bürosu’na çevirdiği yargıyı seçim kampanyasında kullanacağı çoktandır belliydi" değerlendirmesinde bulundu.

“HİÇ ŞAŞIRMADM, YİNE KAZANACAĞIM”

Berberoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yargıtay seçim arifesinde yine beni unutmamış. Hiç şaşırmadım, çünkü Saray hakimlerinin ilk marifeti ve rezaleti bu değil. Yalnız bilsinler ki, her zulme şerbetliyim, ülkeme #hakhukukadalet gelene kadar ödenecek her bedele razıyım. Haklıyım o yüzden yine kazanacağım.” dedi.

Devamında ise Berberoğlu şu ifadeleri kullandı:

Yalnız Yargıtay’ı biraz ciddiyeti davet ediyorum. Aşağıya herhalde siparişi yetiştirme telaşıyla aceleye getirdikleri kararın görselini koyuyorum. Yıllardır daimi müşterinizim bir zahmet ismimi öğrenin artık; Enes değil Enis! Bir de dönemim 7. (1943-1946) değil, 27. (2018-23).

Öte yandan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Basın Kanunu uyarınca, dört aylık süre içinde açılmadığı gerekçesiyle Erdem Gül hakkındaki davanın düşmesine karar vermişti. Enis Berberoğlu hakkında ise mahkeme, Berberoğlu'nun daha önce yargılanıp ceza aldığı değerlendirmesi ile ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

NE OLMUŞTU?

29 Mayıs 2015’te “İşte Erdoğan’ın yok dediği silahlar” manşetiyle yayınlanan MİT TIR’ları haberi hakkında “devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme”, “siyasi ve askeri casusluk”, “gizli kalması gereken bilgileri açıklama”, “terör örgütünün propagandasını yapma” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Erdoğan MİT TIR'ları haberinin ardından TRT'de katıldığı canlı yayında isim vermeden Can Dündar'ı tehdit etti. Erdoğan, "Öyle zannediyorum bu özel haberi yapan kişi bunun bedelini çok ağır ödeyecek. Öyle bırakmam onu" dedi. Can Dündar ve Erdem Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım 2015 tarihinde tutuklandı. 25 Mart 2016'da başlayan davada mahkeme, savcının talebi üzerine duruşmaların kapalı görülmesine karar verdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti TCK 329/1'den (devletin güvenliğine ilişkin belgeleri açıklamak) gerekçesiyle Dündar'a 7, Gül'e 6 Yıl hapis cezası verdi. Cezalarda indirime gidilerek Dündar 5 yıl 10 ay, Gül de 5 yıl hapse çarptırıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul 14. ACM'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkında verdiği cezayı bozdu. Erdem Gül için "İspat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir" diyen Yargıtay Can Dündar için cezasının artırılması gerektiğine karar verdi.

YENİDEN YARGILAMA

Yargıtay'ın kararının ardından 14. ACM'de yeniden yargılamaya geçildi. Dosyaya Enis Berberoğlu da dahil edildi. Can Dündar'ın dosyası ise ayrıldı. 15 Mayıs 2019'da kararını açıklayan mahkeme heyeti, Erdem Gül hakkındaki ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan açılan davanın düşürülmesine, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da hüküm verilmesine yer olmadığına hükmetti.