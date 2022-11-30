﻿Yargıtay karar verdi ''köpeğime ısırtırım'' sözü silahla tehdit sayıldı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, Ürgüp'te alkollü şekilde aracıyla seyir halindeyken başka araca çarparak kazaya sebebiyet veren bir kişi, yanındaki kurt köpeğini göstererek çarptığı araçtakileri, "Elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım, arabamı yaptıracaksınız." diyerek tehdit etti.

Kazaya karışanların şikayeti üzerine hakkında soruşturma açılan söz konusu kişi hakkında, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106/1. maddesinde belirtilen "tehdit" suçundan dava açıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Ürgüp 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın "tehdit" suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin kararında, "elimdeki köpeği bırakır sizi ısırtırım" dediği anlaşılan sanığın eyleminin, 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi içeren TCK'nin 106/2-a maddesindeki "silahla tehdit" suçu kapsamında kaldığına işaret edildi.

Bu nedenle hatalı değerlendirmeyle aynı kanunun 106/1'inci madde ve fıkrası uyarınca hüküm kurulmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi.



KARŞI OY YAZISI

Dairenin bir üyesi ise tehdit eyleminde kullanılan "köpeğin silah sayılmasına" ilişkin çoğunluk görüşüne katılmadı.

Karşı oy yazısında, "silah" kavramının TCK'nin 6/1-f maddesinde düzenlendiği, köpeğin silah olup olmayacağının aynı maddenin, "Silah deyiminden, saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler anlaşılır." şeklindeki 4. alt bendi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği aktarıldı.