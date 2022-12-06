FETÖ’cülerin tahliye edilmesinin önü açıldı. Yargıtay kararı onadı

Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği suçundan Yargıtay 9. Ceza Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılandı. Sabah gazetesinden Mevlüt Hasgül'ün haberine göre davada, "örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibariyle örgütün nihai amacını bilmediği"nden hareketle Türk Ceza Kanunu (TCK) 30/1 maddesinde düzenlenen "Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi, kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince Erdem'in beraatine karar verildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Dairenin kararı sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Birol Erdem hakkında verilen beraat kararına itiraz etti. Başsavcılık tarafından hazırlanan dilekçede, Erdem'in terör örgütü yöneticiliğinden yargılanması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istenilerek, "Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kişi kasten hareket etmiş olmaz" hükmü gereğince beraatine kararı verilmesinin oluşa uygun olmadığı belirtildi.

CEZA GENEL KURULUNCA ONANDI

Başsavcılığın itirazı sonrasında dosya Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi. Kurul, dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Gündem maddelerini görüşmek için toplanan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince"silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan Erdem'e verilen beraat kararını onadı.



HAKAN FİDAN DAVASI DA ETKİLENİR

Bu kararı değerlendiren Avukat Mahir Işıkay "Yargıtay'ın yaptığı bir yargılama. Büyük oranda emsal teşkil edecek. Bu emsalle yerel mahkemelerde yapılan yargılamalar ve karar etkilenecek" dedi. Mahir Işıkay, verilen kararı yanlış olduğunu söyledi. Mahir Işıkay, kararda 17-25 Aralık'ın emsal olduğunu belirterek bu tarihten önceki birçok olayın, bu kararla FETÖ'ye sokulamayacağını söyledi. Mahir Işıkay buna örnek olarak da Bank Asya'ya para yatıranlar, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması süreci, KHK ile kamu hizmetinden atılan FETÖ'cüleri verdi.



"BU KARARLA BİRÇOK FETÖ'CÜ SERBEST KALIR"

Yargıtay'ın Birol Erdem kararıyla ilgili Odatv'ye konuşan Avukat Şule Nazlıoğlu Erol, "Eğer böyle bir karar verilmiş ise bu karar, FETÖ davaları bakımından emsal nitelik taşıyacağından önemli bir hukuki yanılgı ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir" diye ifade etti.

Şule Nazlıoğlu Erol açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Adalet Bakanlığı eski müsteşarı olan sanık sıradan bir yurttaş değildir. Devletin en önemli bakanlıklarından birinin müsteşarıdır. Adalet Bakanlığı müsteşarı ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun doğal üyesi olması sebebiyle Devletin bütün gizli bilgilerine vakıf olan bir kişidir. Eğer hâkim olan, Adalet Bakanlığının müsteşarı olan, HSYK üyesi olan böyle bir kişi bu örgütün amaçlarını, anayasal düzeni değiştirmek istediğini bilmiyor ise diğer FETÖ'ye mensubiyet, yardım gibi suçlardan yargılanan kamu görevlilerinin ve sıradan yurttaşların bu suçlardan mahkumiyetine kararı verilmesine imkan yoktur.

Kanaatimizce Yargıtay 9. Ceza Dairesi yanlış hukuki değerlendirmede bulunmuş, yanlış karar vermiştir. Bu yanlış kararın süratle hukuk sistemi içerisinde düzeltilmesi gerekir. Aksi takdirde emsal teşkil edeceği için çok sayıda FETÖ mensubu kişinin beraatine, cezasızlığına yol açacaktır."