Yargıtay'da sandık kuruldu. Yeni başkan belli oluyor

Kaynak: Haber Merkezi
Yargıtay'da sandık kuruldu. Yeni başkan belli oluyor
Yargıtay'da 4 yıllık bir görev süresi için yeni başkanın belirleneceği seçim bugün yapılacak. Yargıtay'da beş aday en yüksek makamı için yarışacak.

Yargıtay’da sandık kuruldu, başkanlık seçimi için ilk oylama bugün yapılacak. Yargıtay'daki dört yıllık görev süresi tamamlanacak olan Mehmet Akarca'nın yerine yeni başkanın belirlenmesi için bugün sandık kuruluyor.

Yargıtay'da 4 yıllık görev süresi dolan Mehmet Akarca'nın yerine yeni başkan seçilmesi için bugün sandık kuruluyor. Yargıtay'ın 348 üyesinin oy kullanacağı yarışta 5 aday yarışacak.

PEKİ ADAYLAR KİM?
Yargıtay Başkanlığı için yarışacak aday olan 5 isim şöyle:

Mehmet Akarca: Mevcut Yargıtay Başkanı
Muhsin Şentürk: AYM'nin Can Atalay kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı
Ömer Kerkez: 3. Hukuk Dairesi Başkanı
Ayhan Tuncal: 12. Hukuk Dairesi Başkanı
Adem Albayrak: Yargıtay 1. Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı

YARGITAY BAŞKANI NASIL BELİRLENECEK

Yargıtay'da oylama işlemis saat 08.00'de başladı. Başkanlığı kazanan üye için salt çoğunluk gerekiyor. Yüzde 50+1'i alan üye başkan seçilecek. İlk 3 oylamada sonuç alınmadığı takdirde 4. oylamada en çok oy alan 2 aday başkanlık için yarışacak. 5. oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa, seçim yeniden yapılacak. Birinci başkanvekilliklerine seçileceklerden birinin hukuk ve diğerinin ceza daireleri başkanı veya üyelerinden olması zorunlu olacak.

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