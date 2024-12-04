Yargıtay'dan Abdullah Zeydan kararı... İktidara yakın medya duyurdu

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu hakkı Adalet Bakanlığı’nın itirazı üzerine geri alınmıştı. Ancak daha sonra partinin itirazını kabul eden Yüksek Seçim Kurulu, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti. Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceleyen Yargıtay, usulsüz olduğunu belirtti.

SEÇİMLERE KATILMA HAKKI YOK

A Haber’de yer alan habere göre; Yargıtay 3. Ceza Dairesi yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'in kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı incelediği belirtildi. Yargıtay, yasaklı hakların iadesi için cezanın infazının tamamlanmasından sonra üç yıl geçmesi gerektiğini, bu tarihin Zeydan için 20 Aralık 2025 olduğunu vurguladı. Zeydan'ın seçimlere katılma hakkı olmadığı bir kez daha belirtildi.

SAYMAZ: ELİNDEN MAZBATASI ALINIR

Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek iki kararı da bozduğunu açıkladı. Dosya yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine getirildi.

ZEYDAN'DAN KARARA TEPKİ

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin yasaklı haklarının iadesine ilişkin verilen kararı bozmasına tepki göstererek, "Tüm halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye ve oynanmak istenen oyunu bozmaya davet ediyoruz. Halkımız mazbatasını hak etmeyen hırsızlara, talancılara, çetelere verilmesini asla kabul etmeyecektir" çağrısında bulundu.