Yargıtay'dan ‘Boydak Holding' kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Boydak Holding ile ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Daire, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen, Boydak Holding A.Ş.’nin de aralarında bulunduğu 35 şirkete ait olan hisselerin müsaderesine hükmedilmesini onadı. Heyet ayrıca, sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'a verilen mahkumiyet hükümlerini de onadı.

Daire, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 Temmuz 2018'deki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

HAPİS CEZALARININ ONANMASI KARARLAŞTIRILDI

Buna göre, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve yöneticiliği suçlamasıyla eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan verilen 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a da yine aynı suçtan verilen 10 yıl hapis cezalarının onanması kararlaştırıldı.

Dairenin kararında, sanıklar hakkındaki yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükme esas alınan delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği ve sanıkların eylemlerinin doğru olarak nitelendirildiği bildirildi.

Daire, iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 35 şirkete ilişkin sanıklara ait olan hisselerin müsaderesine karar verilmesi kararını da onadı.

"ÖRGÜTÜN FİNANSMANINDA ODAK KONUMUNA GELDİKLERİNİ SÖYLEMEK İSABETSİZ OLMAYACAKTIR"

Açıklanan kararda, “FETÖ/PDY'nin gelir kaynakları somut dosya ve örgütle irtibat ve iltisaklı tespit edilen sanıklar bakımından birlikte bir değerlendirme yapıldığında sanıkların sahip olduğu ekonomik değerleri örgüt faaliyetine özgüledikleri ve suç islenmesine tahsis ettikleri, örgütün finansmanında ODAK konumuna geldiklerini söylemek isabetsiz olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.