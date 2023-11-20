Yargıtay'dan Can Atalay için yeni karar

Yargıtay'ın, Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tahliye kararını uygulamaması ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması kamuoyunda tartışılırken, Atalay'ın avukatları yaptıkları açıklama ile itirazda bulunduklarını açıklamıştı.

YARGITAY AYM KARARINA BİR KEZ DAHA DİRENDİ

Atalay'ın avukatları, AYM'nin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına itiraz etmişti. İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi.

Daire, itirazla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Dairenin kararında, 3. Ceza Dairesi tarafından verilen kararın "itiraz yolu açık bir karar olmadığı" belirtilerek, bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.

Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi yapacak.

AVUKATLARI "BİR BEKLENTİMİZ YOKTUR" DEMİŞTİ

Avukatlar, "Yargıtay 4. Ceza Dairesinden bir beklentimiz yoktur. Belki yine bir kişi bile olsa ilk itiraz incelemesinde karşı oy yazan bir 'yargıç' olabilir. Eğer karar verecek heyete alınırsa tabii!" duyurusunda bulunmuştu.