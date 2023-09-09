Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Özel otomobilini, çalıştığı işyerine kiralayan genç, fenni muayene sırası beklerken araçta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Yargıtay, son noktayı koydu.

KAYNAK: İHA
Yargıtay’dan emsal iş kazası kararı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

İş Mahkemesi ve SGK’nın ’iş kazası değil’ dediği olaya son noktayı Yargıtay 210. Hukuk Dairesi koydu.

Teknik servis olarak çalıştığı işyerine kendi özel aracını kiralayan K.M., aracın fenni muayenesi için gittiği istasyonda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İşçinin yakınları, olayın iş kazası olduğunu belirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

Davalı SGK ve şirket sahibi, iddiaları reddetti. Mahkeme, aracı muayeneye götüren işçinin o saatlerde izinli olduğuna dikkat çeken Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Kararı davacılar istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı geri çevirdi. Davacılar bu kez kararı Yargıtay’a taşıdı.

uuougshol0shvvrkm0ha0a.webp

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi verdiği emsal kararla, iş kazası tartışmalarını başka bir boyuta taşıdı. Kararda şöyle denildi:

"Eldeki davada; müteveffa işçinin, iş görme edimini yerine getirirken aynı zamanda mülkiyeti kendisine ait olan aracını da işverene tahsis ettiği, bunun karşılığında da km başına araç kira bedeli aldığı ortadadır. Davalı işveren yanında, teknik servis elemanı olarak çalışmakta olan müteveffa işçinin, kendisine verilen günlük servis fişlerine göre servise çıktığı, söz konusu aracın Tüvtürk’e muayene için götürüldüğü gün işyerinden, araç muayene sonrası servise çıkılacağından daha az teknik servis fişinin verildiği anlaşılmaktadır.

Sigortalının, sabah işyerine geldiği, o gün çıkacağı servis fişlerini aldığı, servise çıkacağı ve işverene tahsis ettiği aracını muayene ettirdikten sonra aynı gün içerisinde kendisine verilen teknik servis fişlerine göre çalışmasına devam edeceği de göz ardı edilmemelidir. Geçirdiği kalp krizi sonrasında, bedence arızaya uğradığı ve öldüğü hususu gözetildiği nde, olayın iş kazası olduğunun kabulü gerekirken aksi düşünce ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir."

İlgili Haberler
Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Başsavcısı Şahin'i kabul etti
Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca ile Yargıtay Başsavcısı Şahin'i kabul etti
Dolarla kredi çekenler dikkat. Yargıtay’dan emsal karar çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: Evde evcil hayvan beslemek yasak mı?
Öne Çıkanlar
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
Ramos Galatasaray'dan 13 milyon euro istedi. 1 milyona Sevilla'ya gitti. Aradaki 12 milyon parayla cami mi yapılacaktı. Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 82 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Türkiye koşar adım Arjantin olma yolunda
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
Kılıçdaroğlu o partiye geçsin!
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
Son Haberler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir? Şifalı Bitkiler
Bronşiti kesen bitkiler nelerdir? Bronşite iyi gelen bitkisel çözümler nelerdir?
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı Magazin
Merve Boluğur tepki çeken paylaşımını yalanladı
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri Spor
Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı Magazin
Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in 14 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı
Neymar tarihe geçti Spor
Neymar tarihe geçti
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı Kültür Sanat
Nazım Hikmet'in bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı