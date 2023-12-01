Yargıtay'dan, Erdoğan'ın eski danışmanı Prof. İzzet Özgenç hakkında suç duyurusu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanı İzzet Özgenç hakkında suç duyurusunda bulundu. Özgenç, Yargıtay'ın AYM’nin Can Atalay hakkında verdiği ‘hak ihlali’ kararına uymamasını Erdoğan’a yazdığı bir açık mektupla eleştirmişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yargıtay'dan, Erdoğan'ın eski danışmanı Prof. İzzet Özgenç hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki “hak ihlali” kararını uygulamayan ve kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulanan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve ceza hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç hakkında şikayetçi oldu.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Özgenç hakkında "terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerini hedef gösterme" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Özgenç, Yargıtay'ın kararının ardından Erdoğan'a seslendiği bir mektup paylaşmıştı.

Özgenç, "Hukuki danışmanlık çalışmaları çerçevesindeki yönlendirmeleri dolayısıyla mahcubiyetini gerektiren bir durumun olmadığı ortaya çıkmış bir kişi olarak, etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz 'hukukçu' geçinen çakallar yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır" demişti.

Karar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben "sizlerin de bilgisi dahilinde verilmiştir" dediği açık mektupta Özgenç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Etrafınızı saran veya çevrenizde tuttuğunuz 'hukukçu' geçinen çakallar yüzünden, somut hukuki sorunlarla ilgili düşüncelerimi size zamanında arz etme ve yönlendirme kabiliyetim ortadan kalkmıştır."

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