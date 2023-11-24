Yargıtay’dan nafakada yıllık enflasyon artışı kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, nafaka artırımı için açılan davada, davacı talep etmediği halde mahkemece "yıllık enflasyon oranında artış" kararını hukuka aykırı bularak bozdu.

KAYNAK: AA
Yargıtay’dan nafakada yıllık enflasyon artışı kararı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2013'te boşandığı eşinden 788 lira yoksulluk, çocukları için de 450'şer lira iştirak nafakası alan kadın, enflasyon karşısında yetersiz kaldığını belirttiği nafakanın arttırılması için 2020'de dava açtı.

Davalı eski eş, davacı ile boşanmalarının ardından başka evlilik yaptığını ve geçindirmek zorunda olduğu bir ev olduğunu belirterek, davanın reddini, bu mümkün görülmezse nafakada yıllık enflasyon oranında artış yapılmasını talep etti.

2.jpg

Yargılamayı yapan Denizli 2. Aile Mahkemesi, yoksulluk nafakasının 880, iştirak nafakasının ise 700'er liraya yükseltilmesine ve rakamlarda her yıl enflasyon oranında artış yapılmasına karar verdi.

Kararın istinaf mahkemesinde kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kanun yararına temyiz isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere kararı kanun yararına bozdu.

yargitaydan-nafakada-yillik-enflasyon-artisi-karari-yenicag.jpg

KARARIN GEREKÇESİNDEN

Dairenin kararında, davacı kadının "yoksulluk ve iştirak nafakasının arttırılması" adına dava açtığı, "nafakalarda yıllık enflasyon oranında artış" talebinde bulunmadığı ifade edildi.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında hakimin, tarafların talep ve sonuçlarıyla bağlı olduğuna işaret edilen kararda, talep dışında bir şeye karar verilemeyeceği kaydedildi.

Dairenin kararında, "Mahkemece davacı kadın tarafından yıllık artış yapılması talep edilmediği halde, talebi aşacak şekilde yoksulluk ve iştirak nafakalarına ileriki yıllarda yıllık artış uygulanmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir." denildi.

İlgili Haberler
Yargıtay’dan HEDEP kararı
Yargıtay’dan HEDEP kararı
Kirayı banka üzerinden yatıranlar dikkat 'Yargıtay'dan çok konuşulacak karar'
Yargıtay’dan savcıya emsal ceza
Yargıtay’dan savcıya emsal ceza
Yargıtay’dan öğretmenlere kötü haber
AYM - Yargıtay krizinde flaş iddia: Yargıtay yol haritasını belirledi
Yargıtay’dan emsal karar. Tüm çalışanları ilgilendiriyor
Öne Çıkanlar
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Filistin’e destek için kendilerini yola yapıştırdılar Dünya
Filistin’e destek için kendilerini yola yapıştırdılar
Ağır hasarlı binanın kolonundan tencere çıktı. Bu kadarına da pes artık Gündem
Ağır hasarlı binanın kolonundan tencere çıktı. Bu kadarına da pes artık
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi Magazin
Dilan Çiçek Deniz kendisini eleştiren seyirciye sert yanıt verdi
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme Gündem
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı Gündem
Ankara'da çocuğa domuz saldırdı
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak Yaşam
AKOM’dan İstanbul için beyaz alarm. Hafta sonu lapa lapa yağacak
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi Gündem
İBB çalışanını haber yaptığı için dava açılan gazeteci beraat etti. ‘Gazetecilik suç değildir’ dedi