Yargıtay’dan şasi kararı. Bunu yapana hapis cezası var

Kaynak: AA
Yargıtay’dan şasi kararı. Bunu yapana hapis cezası var

Yargıtay, 10 aracın şasi numarasını değiştirerek piyasaya sürmeye çalışan sanığa "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını ve araçlara el konulması kararını onadı.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Balıkesir'de 10 aracın şasi numarasını değiştirerek piyasaya sürmeye kalkan kişiye "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını ve araçlara el konulması kararını oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

Kararda, sanığın temyiz başvurusunu reddederek yerel mahkemenin kararı hukuka uygun bulundu

10 ARACIN ŞASİ NUMARALARI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Balıkesir'de bir hurdacının hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını değiştirerek trafiğe soktuğuna ilişkin bir ihbar alınması üzerine yetkililer harekete geçti. Soruşturma kapsamında, zanlı üzerine kayıtlı 10 aracın şasi numaralarının değiştirilmiş olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcılığı, sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla kamu davası açtı. İddianamede, sanığın bu işlemleri yaparak araçları yeniden trafiğe katmaya çalıştığı, böylece hem dolandırıcılık hem de belgede sahtecilik yaptığı savunuldu.

HAPİS CESASINA ONAY GELDİ

Balıkesir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren davada, tanık beyanları ve uzman bilirkişi raporları sonucunda sanığın atılı suçu işlediği yönünde yeterli delil bulunduğu karar verildi. Mahkeme, zanlının suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti. Ayrıca, sahtecilik yapılan araçlara da el konulmasına karar verildi.

TEMYİZ SÜRECİ VE YARGITAY'IN ONAMA KARARI

Sanık, yerel mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğunu iddia ederek karara itiraz etti. Ancak, Yargıtay 11. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu inceleyerek yerel mahkemenin kararını onadı.

İlgili Haberler
Konser organizatörü mafya lideri çıktı. Sıkıysa yakala yazdı Türkiye'de yakalandı
Cezaevi aracıyla hapishaneye uyuşturucu sevkiyatı
Fenerbahçe'den flaş Melih Mahmutoğlu kararı
Yarısı bizden kampanyasında yeni dönem. Artık tamamen süresiz oldu
Türk Petrolleri'nin kritik ismi otel odasında ölü bulundu
Son Haberler
Aracı polisin üstüne süren şahıslar kamerada Gündem
Aracı polisin üstüne süren şahıslar kamerada
Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş Gündem
Borcunu ödemediği çiçekçiyi siparişini göndermediği için öldürmüş
Trabzonspor evinde yıkıldı Spor
Trabzonspor evinde yıkıldı
Boya yaparken balkondan beton zemine çakıldı Gündem
Boya yaparken balkondan beton zemine çakıldı
İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu Magazin
İrem Sak Türkiye’yi terk etti. Nedeni belli oldu
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi Gündem
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Son anket sonuçları geldi
Şırnak'ta görev yaparken rahatsızlanan astsubay şehit oldu Gündem
Şırnak'ta görev yaparken rahatsızlanan astsubay şehit oldu