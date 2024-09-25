Yarı çıplak halde düştü öldü

Kaynak: İHA
Yarı çıplak halde düştü öldü

Adana’da bir kişi yarı çıplak halde 6’ncı kattaki evinin balkonundan aşağı düşerek öldü. Akçay’ın karısı eşinin şizofren hastası olduğu açıkladı.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde Harun Akçay (44) evinin balkonunda yarı çıplak bulunduğu sırada dengesini yitirerek 6’ncı kattan aşağı düştü. Akçay’ın düştüğü yerde bulunan restoran çalışanları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasının ardından Akçay’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Öte yandan, Akçay’ın karısı eşi hakkında şizofreni hastası olduğu, daha önce de ruh sağlığında tedavi gördüğü yönünde polise bilgi verdi. Olayın intihar olabileceği değerlendiriliyor.

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