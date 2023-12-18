Yarım asırlık kargo devi iflas etti. Kimse tahmin bile etmiyordu

Dünyanın içerisinden sıyrılamadığı ekonomik krizin etkileri gittikçe artıyor. Salgın ve ardından patlak veren savaşlar nedeniyle ağırlaşmaya devam eden ekonomik koşullar ile enflasyon şirketleri adeta iflasa sürüklüyor.

ABD, Hollanda, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin yanı sıra bir iflas haberi de Almanya’dan geldi. Ülkede yarım asırdır faaliyet gösterdiği bilinen Instafreight, Almanya’daki mahkemeye iflas başvurusu yaptı.

TÜRKİYE’YE KARGO BEKLEYENLER DİKKAT

Şirketin kurucusu ise yeniden yapılanma sürecinin olumlu sonuçlanacağından emin olduğunu söyledi. Çarşamba günü Berlin-Charlottenburg mahkemesine başvuran şirketin 3PL olarak adlandırılan bölümü geçici olarak durduruldu.

Almanya’dan da Türkiye’deki ana dağıtıcılara bazı kargoların olabileceğine dikkat çekilen haberde 4PL taşımacılık yönteminin ise faaliyet gösterdiğinin altı çizildi.

theloadstar.com’un haberine göre işletmenin süreklilik durumunu korumak için ciddi mali baskı altında olduğu ortaya çıktı.

ŞİRKETE KRİZ YÖNETİCİSİ ATANDI

Instafreight kurucusu ve MD Philipp Ortwein dün Alman medyasına iflasın nedeninin likidite sorunları değil aşırı borçlanma olduğunu, potansiyel bir yatırımcının mevcut finansman turu sırasında geri çekilmesinin işleri aksattığını söyledi.

Ortwein, zorluklara rağmen işin "gelişmekte" olması nedeniyle yeniden yapılanmanın sorunları çözebileceğini söyledi; ancak potansiyel alıcıların arandığı da bildirildi.

Bu arada, uluslararası hukuk firması White & Case, geçici iflas yöneticisi olarak atandı.