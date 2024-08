Yarım milyonluk senedi ağzına atıp yuttu. İstanbul'da şaşkınlık yaratan olay

Ağızları açık bırakan görüntüler İstanbul Beyoğlu'ndaki bir iş hanında kaydedildi. Bir iş insanı ile karşı taraf arasında 523 bin liralık gayrimenkul anlaşmazlığı yaşandı. İş insanının avukatı ve karşı taraf önce Beyoğlu'ndaki tapu müdürlüğüne gittiler. Tapu müdürlüğünden sonra ise 523 bin liralık senedin fotokopisini çekmek için iki taraf yeniden Beyoğlu'ndaki iş hanına girdiler.

YARIM MİLYONLUK SENEDİ ELİNDEN KAPTI

Show Ana Haber'de yer alan bilgilere göre; avukat senedi yarım milyonluk senedi çalışana verdi. İş yeri çalışanı senedi makineye koydu ve buraya kadar hiçbir sorun yoktu. Avukat yarım milyonluk senedin aslını fotokopi makinesinden aldığı sırada anlaşmazlık yaşadığı karşı taraf bir anda hareket aldı.

TARAFLAR ARASINDA ARBEDE

Avukatın elinden bir anda senedi kapan karşı taraf elindeki senedi buruşturdu. Avukatta seneti geri almak için karşı taraf ile arbedeye girişti. İş yerinde yaşanan arbede güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

BİR ANDA AĞZINA ATIP YUTTU

Üç kişinin arasında kalan şahıs yapacak bir şey bulamayınca buruşturduğu senedi bir anda ağzına atarak yuttu.

Adamın hamlesi sonrası herkes şaşırıp kalırken, polis merkezine giden avukat şikayetçi oldu. Üstün ailesi hakkında 'resmi belgeyi yok etme' suçlamasıyla dava açıldı.