İnternette iş ararken kendi tesisini kurdu: Şimdi paraya para demiyor

Amasya'da medikal sektördeki işinden ayrıldıktan sonra iş arayışı içerisine giren İbrahim Küçük, devlet desteğiyle mantar üretim tesisi kurarak kendi işinin patronu oldu.

Pandemi döneminde çalıştığı dükkanın kapanmasının ardından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı %55 hibe ile mantar üretimine yöneldi. Küçük, günde 500 kilogram mantar üreterek, çevre illerdeki hallere satış yapıyor.

2022 yılında, 4 milyon 500 bin lira maliyetle kurduğu 1.500 metrekare kapalı alana sahip tesis, günde 6 ton üretim kapasitesine sahip. Küçük, ailesiyle birlikte çalışarak ayda 20 gün boyunca 5-6 kişiye istihdam sağlıyor. Amasya’daki ilk modern mantar tesisi olan bu işletme, tam otomatik nem ve sulama sistemleriyle çalışıyor. Ürettiği mantarları büyük oteller ve çevre illere satıyor.

Küçük, daha önce sağlık sektöründe çalıştığını, pandemi nedeniyle iş kaybı yaşadıktan sonra mantar üretimi fikrinin ortaya çıktığını belirtiyor. Amasya'da mantar üretiminin eksik olduğunu fark ederek devlet desteği aldığını ifade eden Küçük, projesinin kabul edilmesiyle birlikte bu işe girdiğini vurguluyor. “Bir iş kurmak ve bu süreçte başarı sağlamak çok mutlu ediyor. Amacımız çocuklarımıza bir gelecek sunmak” diyen Küçük, girişimcilik ruhunu ve azmini de dile getiriyor.

Küçük "Bir de para kazandığın zaman bu, daha da katlanıyor. Girişim yapmak, yılmamak lazım. Karar verdiğim zaman çok zorluklarla mücadele ettim. Etrafımdaki herkesin, 'Bu işi yapma, bu iş zahmetli, bu işin riski çok' demesine rağmen ben yılmadım. Çok şükür, meyvesini de topluyorum şu an. Hayal ettik, planlar yaptık, devletimizin de hibe desteğinden yararlanarak hayalimizi gerçekleştirdik. İşletmeyi büyütme hedeflerimiz de var. Devletimizin de desteğiyle hayallerimizi ileriye taşımaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.