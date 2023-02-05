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3 ihaleyi de aynı şirket kazandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yarım saat arayla açtı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü; aynı gün içinde, yarım saat arayla üç farklı araç kiralama ihalesi açtı. Üç ihaleyi de Aydoğanlar Otomotiv kazandı. Üç ihalenin toplam maliyeti 13 milyon 927 bin TL.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 13:03
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Yarım saat arayla açılan üç ayrı ihaleyi aynı şirket kazandı

3 ihaleyi de aynı şirket kazandı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yarım saat arayla açtı
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istanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 13 Ocak 2023 tarihinde Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinin b fıkrasına göre üç ayrı ihale açtı.

İlk ihale, 13 Ocak’ta saat 15.30’da yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerde Avrupa Yakası’nda kullanılmak üzere iki ay süreyle sürücülü kamyonet kiralama hizmeti için açılan ihaleyi, 4 milyon 980 bin 250 TL sözleşme bedeli ile Aydoğanlar Otomotiv kazandı.

İkinci ihale; yine iki ay süreyle binek araç ve minibüs kiralama hizmet alım işi için açıldı. Bu ihale, 13 Ocak’ta saat 16.00’da yapıldı. Bu ihaleyi, 4 milyon 977 bin 88 TL sözleşme bedeli karşılığında yine Aydoğanlar Otomotiv kazandı.

Üçüncü ihale ise saat 16.30’da düzenlendi. İhalenin konusu; iki ay süreyle Anadolu Yakası’nda kullanılmak üzere sürücülü ve sürücüsüz kamyonet kiralanması için hizmet alımıydı. Bu ihalede, 3 milyon 969 bin 760 bin TL bedel ile Aydoğanlar Otomotiv ile sözleşme imzalandı.

Bir buçuk saat içinde düzenlenen üç ayrı ihaleyi, 13 milyon 927 bin 98 lira karşılığında Aydoğanlar Otomotiv kazandı.

PAZARLIK USULÜ İHALE HANGİ ŞARTLARDA YAPILABİLİR?

Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinin B fıkrasına göre, pazarlık usulü ihale, ancak;

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde” veya “İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” durumunda yapılabiliyor.

(Kaynak: ANKA)

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Hamit Seki
5.02.2023 13:13
Seçim hizmetinde, Makarna ve ekmek dağıtımında kullanılacak dolayısıyla AKP partili yüklenicili olması işin itibarı açısından ve kazananı olması açısından, bir taşla iki birden vurmak için...  
 
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