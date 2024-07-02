Yarın akaryakıtta kıyamet kopacak. LPG'ye okkalı zam geldi

Bütçe açığını kapatmak için hükümet muhteşem 3'lü olarak tanımlanan akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün ürünlerine zam üstüne zam yapmaya devam ediyor.

25 Haziran'da benzinin litre fiyatına 2 lira, motorinin de 1 lira 70 kuruş zam yapılmıştı. Bugün de LPG zamlandı. LPG'ye yapılan 1 lira 75 kuruş zam sonrası İstanbul'un Avrupa Yakası'nda LPG 21 lira 99 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 21 lira 44 kuruşa, Ankara'da 21 lira 99 kuruşa, İzmir'de 21 lira 69 kuruşa satılmaya başlandı.

Zamma isyan eden bir vatandaş "Motorin fiyatı uçunca dizel aracıma LPG taktırdım. Ama zamdan yine nasibimi aldım. 1 kuruş daha zam yapılsa 22 lira olacaktı. Ama hiç bir yerde bulunmayan ve kullanılmayan 1 kuruş sayesinde LPG'nin fiyatı 21 lira 99 kuruş oldu. Vatandaşını devlet kaz gibi yolmaya devam ediyor" dedi.

YARIN DEV ZAM GELECEK

2024 yılının ilk 5 ayında ÜFE artışı yüzde 17,87 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu yarın Haziran ayı enflasyon oranını açıklayacak. Böylece akaryakıttaki ÖTV artış oranı da kesinlik kazanacak.

2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da gerçekleşirse 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak.

Bu oranda ÜFE artışı olursa, maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.

Benzin ve motorine 2 lira 50 kuruşa yakın zam yapılacağını öğrenen bir vatandaş "Emekli ve asgari ücretliye tasarruf yapın diyen hükümet açlıkla nasıl mücadele ettiğimiz gelip izlesin. Asgari ücretli sene sonuna kadar aynı maaşı alacak. Emeklilere de seyyanen zam verilmeyecek. Enflasyon farkını alabilecekler. Ama akaryakıta okkalı zam yapılınca peynirden zeytine kadar her şeye zam gelecek. Hükümet bizi açılığa mahkum etti" yorumunu yaptı.