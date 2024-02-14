Yarın başlayacak gün boyu sürecek! Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Yarın başlayacak gün boyu sürecek! Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Son değerlendirmelere göre; 15.02.2024 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış (20-40 kg/m2) beklendiğini bildirdi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yapılan açıklamada, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

GÜN BOYU SÜRECEK

Yağışın gün boyu sürmesi beklenirken, gece saatlerinde bitmesi bekleniyor.

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