Yarın belli olacak. Kiracılar dikkat

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının yüzde 62,51 olarak açıklanmasıyla beraber, mayısta 12 aylık ortalama enflasyon da netlik kazandı. Bu rakam, haziran ayı kira zam tavanı için referans noktası olacak ve net rakam yarın (3 Temmuz) açıklanacak enflasyon oranı ile netleşmiş olacak.

Kiracıları Nasıl Etkileyecek?

AA'nın hazırladığı ve 15 ekonomistin katıldığı anketi kapsamında, haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması kapsamında, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği tahmin ediliyor.

Özellikle son zamanlardaki yüksek enflasyon oranları ele alındığında, kiracıların önemli bir kira artışı yükü ile karşı karşıya kalacakları kesin.

Diğer yandan yüzde 25 kira artışı düzenlemesi yüz binlerce kiracı sözleşmesi için kağıt üzerinde kalmıştı. Evlerinden çıkmak istemeyen kiracılar genellikle ev sahibiyle kira oranı hakkında anlaşmaya varma yolunu seçiyorlardı. Bu oran yer yer yüzde 100 yüzde 200'ü aşmaktaydı.

Ekonomistlerin beklentisinin gerçekleşmesi halinde yarın belirlenecek kira zam oranı tavanı yüzde 72,68 olarak uygulanacak.