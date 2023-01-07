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İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da yapılacak olan bir etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 19:45
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Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak. İstanbullular dikkat

İstanbullular dikkat. Yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Volkswagen Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Birgün'ün aktardığı açıklamaya göre, 8 Ocak Pazar saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Maslak Ayazağa Caddesi (iki yönlü) ve Hadım Koruyolu Caddesi trafiğe kapatılacak.

Bu yollara alternatif güzergahlar Büyükdere Caddesi, Cendere Caddesi, Okul Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Maslak Söğütözü Caddesi ve Maslak Akasya (Anka) Sokak olacak.

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A.H.A
7.01.2023 19:51
Yolu kapatac ak kadar onemli etkinligide yazar miainiz?  
 
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