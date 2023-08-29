Yarın gece süper mavi ay gerçekleşecek

Bir ay içinde ikinci kez dolunay formuna girecek olan Ay, 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece hem en parlak hem de en büyük halinde olacak. Süper mavi Ay'a hazır olun.

Yarın gece süper mavi ay gerçekleşecek

30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleşecek olan kozmik olay, 2023 yılının en büyüğü ve en parlağı olacak. Ay bu şekilde bir ay içerisinde ikinci kez dolunay olmuş olacak. Mavi ay 30 ağustos tarihinde Türkiye saatiyle 04.36'da zirveye ulaşacak.

Aynı ayda yaşanan ikinci süper Ay olması nedeniyle “süper mavi Ay” adını aldı. 2023'teki Süper Ay’ın ilki, 1 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Süper mavi Aylar iki ya da üç yılda bir gerçekleşiyor. Bir sonraki 31 Mayıs 2026’da görülecek.

'Mavi Ay' nadir yaşanan bir olay olduğu için İngilizce'de "once in a blue moon" (Mavi Ay'da bir) deyişi buradan geliyor. Bu deyiş Türkçe'deki "40 yılda bir" tabiri ile aynı anlamda kullanılıyor.

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