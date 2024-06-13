Yarın hesaplara yatırılıyor. Resmen açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak suretiyle her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı sebebiyle daha önce bir tarihe çekerek yarın toplam 4,2 milyar lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, bakanlıkca sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı’nın 2006’da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı.

Göktaş, engelli vatandaşların aile bütünlüklerini muhafaza edecek biçimde bakımlarının evde yapılmasını öncelediklerini, Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olduklarını söyledi.