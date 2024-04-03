Yarın hesaplara yatıyor. Bakan duyurdu

Aile Destek Paketi Nisan ayı ödeme tarihi hak sahipleri tarafından merakla bekleniyordu. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber 'Aile Destek Parası erken yatar mı' sorusu da gündemde sıcaklığını korurken, söz konusu açıklama Bakan Göktaş’tan geldi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ödemelerin bayramdan önce gerçekleştirileceğini belirtip şu ifadeleri kullandı.

"Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek 4 Nisan Perşembe günü (yarın) hesaplara yatırıyoruz.

Ayrıca Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı'nın huzur iklimini hep birlikte yaşamak, ailelerimizin bayram sevincini daha da artırmak adına Türkiye Aile Destek Programımızın ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Hak sahibi tüm ailelerimiz için hayırlı olsun. En değerli varlığımız olan aileyi merkeze alan bakış açısı ve milletimizin yaşam standartlarını daha da yükseltmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."