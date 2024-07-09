Yarından itibaren gelecek ilk zam belli oldu! Yüzde 40 zam yapıldı

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) uygulanan alt limit fiyatlarına, 31 Mart seçimlerinden önce yüzde 75 oranında bir artış yapıldığı bildirildi. İlk olarak yılın başlarında 100 TL olarak belirlenen alt limit, 3 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere 175 TL'ye çıkarıldı. Temmuz ayında gerçekleşen zamlar sonrasında, bu limitin tekrar güncelleneceği yönünde iddialar ortaya atıldı.

LİRAYA YÜKSELECEK



Bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen HGS yüklemeleri, kullanıcıların otoyol ve köprü geçişlerinde herhangi bir aksaklık yaşamamalarını sağlamak amacıyla önem arz etmektedir. Bu kapsamda, özel bankalara gönderilen talimatlar doğrultusunda, müşterilere yönelik bilgilendirme sürecinin bu hafta içinde başlatılması bekleniyor. Ayrıca, 1. sınıf HGS kullanıcılarının geçişlerde bakiye sorunu ile karşılaşmamaları için otomatik yükleme miktarının 245 TL'ye çıkarılması planlanmaktadır.

İKTİSATÇILARDAN PEŞ PEŞE TEPKİLER



Türkiye'de elektrik fiyatlarına getirilen yüzde 38 oranındaki artışın ardından, doğalgaz fiyatlarının da benzer bir yükseliş göstereceği bildirildi. Temmuz ayı itibarıyla Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yaşanan artış, akaryakıt, sigara ve alkol ürünlerinin fiyatlarında otomatik olarak artışa yol açtı. Ekonomi uzmanları, bu zamların, ülkenin enflasyonu düşürme hedefiyle bağdaşmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalabileceğini öngördü.