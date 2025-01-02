Yarış için toplanan motosiklet sürücülerine polis baskını

Kaynak: İHA

Alanya'da yarış yapmak için toplanan motosiklet sürücülerine polis baskını yapıldı. 8 motosiklet trafikten men edildi, toplamda 95 bin TL ceza uygulandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Motorize Yunus ekiplerinin birlikte yürüttüğü denetimde, yarış yapmak için toplanan ve plakalarını gizleyen motosiklet sürücülerine ağır cezalar uygulandı. Denetimler, son dönemde artan trafik kazalarına karşı sıklaştırıldı.

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YARIŞ İHBARI ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Akşam saatlerinde Dinek Mahallesi amfi tiyatro önünde yapılan motosiklet uygulamasına, Avsallar Mahallesi'nde izinsiz yarış yapacağı ihbarı üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Yapılan denetimde, yarış yapmak için toplanan 25 motosiklet sürücüsünden katlanır plaka kullanan bir sürücüye 14 bin TL para cezası uygulanırken, diğer 10 sürücüye ise sürücü belgesiz ve yetersiz sürücü belgesiyle motosiklet kullanmak, abartı egzoz kullanmak gibi maddelerden toplamda 95 bin 956 TL para cezası kesildi.

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MOTOSİKLETLER TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimler sırasında 8 motosiklet trafikten men edilirken, bir motosiklet sürücüsünün ehliyeti de daimi süreyle iptal edildi. Trafikte bağlanan motosikletler, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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