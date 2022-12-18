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MasterChef'e jüri olarak döndü. Yarışmadan elenen Büşra'dan esprili paylaşım

Geçen hafta elenerek MasterChef Türkiye macerası sona eren yarışmacı Büşra Zambak, Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımla takipçilerini mutlu etti.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 01:07
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Yarışmadan elenen Büşra Zambak MasterChefe jüri olarak döndü

MasterChef'e jüri olarak döndü. Yarışmadan elenen Büşra'dan esprili paylaşım
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Yarışmanın başlangıcından bu yana sergilediği tavırla şeflerin de dikkatini çeken Büşra Zambak, geçen hafta girdiği elemeden düşük puan almış ve yarışmaya veda etmişti. Instagram'da 140 bin takipçisi bulunan Büşra, yaptığı son paylaşımla esprili yönünü de gözler önüne serdi.

Son dörde kalması beklenen Büşra'nın elenmesinin ardından MasterChef Türkiye'de kadın yarışmacı kalmazken 25 yaşındaki yarışmacı programın yeni bölümlerinden birini ziyaret ederek şeflerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumartesi gecesi yayınlann bölümün çekimlerini izleyen Büşra Zambak sonrasında programın jüri üyeliğini de yapan şeflerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Büşra bu kareyi "4. Jüri olarak atandım, bana son 10 sn. deme görevi verildi" notuyla paylaşarak esprili yönünü de göstermiş oldu.

Büşra'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, takipçileri onun erken elendiği yönünde yorumlar yaptı.

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