Yarıyıl tatili bitti. İlk ders zili yarın

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, verilen 16 günlük yarıyıl tatili sonrasında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

Okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve bu okullarda görevli olan 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk olarak 11 Eylül 2023'te ders başını yaptı.

Ülke genelinde 74 bin okulda ve 744 bin sınıfta başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenci ve öğretmenler, yarıyıl tatili öncesinde 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestır tatillerine başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yarın ilk ders zili çalacak ve 14 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ise 9 Eylül'de başlayacak.