Yarıyıl tatili bitti. İlk ders zili yarın

Kaynak: Patronlar Dünyası
Yarıyıl tatili bitti. İlk ders zili yarın
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci 16 günlük yarıyıl tatili sonrasında yarın ilk derslerine girecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, verilen 16 günlük yarıyıl tatili sonrasında 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

Okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve bu okullarda görevli olan 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk olarak 11 Eylül 2023'te ders başını yaptı.

Ülke genelinde 74 bin okulda ve 744 bin sınıfta başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenci ve öğretmenler, yarıyıl tatili öncesinde 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestır tatillerine başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yarın ilk ders zili çalacak ve 14 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi ise 9 Eylül'de başlayacak.

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