Yarıyıl tatilinde çocukları bekleyen tehlike direk gözü vuruyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Kaynak: İHA
Yarıyıl tatilinde çocukları bekleyen tehlike direk gözü vuruyor. Uzmanı uyarılarını sıraladı
Yarıyıl tatilinde çocukların televizyon, tablet ve bilgisayar gibi cihazları daha çok kullanması sonrasında göz sağlığına olumsuz etkileri açıklandı. Bu konuyla ilgili uzmanı uyarılarını açıkladı.

Dijital cihazlar, hayatımızı kolaylaştıran birçok fayda sağlasa da, gözlerimizi de yoruyor.

Özellikle yarıyıl tatilinde çocuklar, televizyon, tablet ve bilgisayar gibi cihazları daha çok kullanıyor. Bu da göz kuruluğu, baş ağrısı, bulanık görme ve odaklanma zorluğu gibi sorunlara neden olabiliyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cihan Büyükavşar, bu sorunları önlemek için çocuklara dijital cihazların nasıl doğru kullanılacağını öğretmenin ve ekran sürelerini kısıtlamanın önemli olduğunu söyledi.

Ayrıca, çocukların bilgisayar başında uzun süre kalmamaları, arada gözlerini dinlendirmeleri, doğru oturuş pozisyonu ve aydınlatma sağlamaları gerektiğini belirtildi.

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Yarıyıl tatili, çocukların dinlenmeleri ve enerji toplamaları için bir fırsattır. Bu süreçte, dijital göz yorgunluğunu önlemek, göz sağlıklarını korumak için yapılması gereken bir şeydir.

Ebeveynler, çocuklarına bu konuda bilinçli olmalarını ve sağlıklı alışkanlıklar edinmelerini öğretmeli.

Çocuğun yaşına ve gelişimine göre değişen ekran sürelerine de dikkat etmeli.

2 yaşın altındaki çocuklar ekrandan uzak tutulmalı, 2-3 yaş arası 30 dakika, 4-5 yaş arası 1 saat, 6 yaş ve üstü ise 2 saatten fazla ekran kullanmamalı.

Bu öneriler, genel bir rehber olup, her çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre ayarlanmalı.

Ebeveynler, çocuklarının ekran kullanımını dengeleyerek, onların ihtiyaçlarına kulak vererek, göz sağlıklarını korumalı.

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