YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu noktayı koydu: Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok

YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi'nin başlamasına dakikalar kala iptal talebinde bulunmasını hukuken değerlendirmesini Yeniçağ’a yaptı. Eminağaoğlu, “YSK’nın ‘kongre yapılabilir’ kararı mahkemeye sunulduğunda mahkemenin tek yapacağı şey tedbiri kaldırmak. Tebligattan da önce tedbiri kaldırması gerekiyor. Tedbiri kaldırmıyor, tebligatı bekletiyor. YSK kararı kendine sunulmuş, önünde bekliyor. YSK kararına göre tedbiri kaldırmayan bir mahkeme var. Mahkemenin ne kadar hukuksuz hareket ettiğini gösteriyor. Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok” dedi.

“HUKUKEN VE DE FİİLEN ENGELLENEMEZ”

Mahkemenin YSK kararını tanımaması gündemde konuşuluyor. YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yeniçağ’a karara ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Eminağaoğlu, mahkeme kararının uygulanabilirliğinin olmadığının altını çizerek, “YSK’nın ‘kongre yapılabilir’ kararı mahkemeye sunulduğunda mahkemenin tek yapacağı şey tedbiri kaldırmak. Tebligattan da önce tedbiri kaldırması gerekiyor. Tedbiri kaldırmıyor, tebligatı bekletiyor. YSK kararı kendine sunulmuş, önünde bekliyor. YSK kararına göre tedbiri kaldırmayan bir mahkeme var. Mahkemenin ne kadar hukuksuz hareket ettiğini gösteriyor. Mahkeme kararının uygulanabilirliği yok. CHP İstanbul Olağanüstü Kongresi hukuken ve de fiilen engellenemez.” ifadelerini kullandı.

CHP'nin İstanbul kongresi devam edecek: YSK'dan karar çıktı

“MAHKEME DELEGELERİN ALDIĞI BİR KARARI DURDURAMAZ”

AYM’deki kararı hatırlatan Eminağaoğlu, “AYM kararı var, delegelerin aldığı seçim kararı partiyi bağlar. Partiyi bağladığı için seçim kurulu seçimi yapar. Delegelerin aldığı bir kararı durduramaz” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi, CHP’nin İstanbul İl Kongresi’ni tedbiren iptal ederek il başkanlık görevine çağrı heyeti olarak eski CHP’li vekil Gürsel Tekin’i getirmişti. İstanbul'daki mahkemenin kararının ardından Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.

CHP bunun üzerine davanın düştüğünü ilan etmiş ve kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Ancak Gürsel Tekin görevine devam edeceğini duyurmuştu. Ardından CHP 24 Eylül’de İstanbul İl Kongresi kararı almıştı. Kongre YSK tarafından yapılacağı belirtilmişti.

Mahkeme, bugün yapılacak kongreye ilişkin iptal talebini, önceki kongre ve CHP'nin son Genel Kurulu'na yönelik açılan iptal davası gerekçesiyle yaptığını açıkladı.