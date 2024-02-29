Yaş betona dokununca hastanelik oldu! Aynı hataya siz düşmeyin

Kaynak: İHA
Yaş betona dokununca hastanelik oldu! Aynı hataya siz düşmeyin
Bilecik'te yaşayan bir şahıs, oturduğu evin içine dökülen yaş betona temas etmesi sonrası vücudunda yanıklar oluştu. Şahıs, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Serkan Kurtpınar'ın yaş betona dokununca hayatı karardı.

Kurtpınar, oturduğu evin içine dökülen yaş betona temas etmesinin ardından vücudunda yanıklar oluştu.

Evlerin bitişiğindeki inşaattan, tuvaletin havalandırmasından içeriye dökülen yaş betonu temizlemek için müdahalede bulunan Kurtpınar, vatandaşlara yaş betona temas etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

"BETONUN DEĞDİĞİ HER YERDE YANIKLIKLAR OLUŞTU"

Evlerinin yanında inşaat yapılırken üst havalandırmadan içeriye beton döküldüğünü ifade eden Kurtpınar, "Ben bu betona temizlemeye müdahale ettiğimde eldiven ve kıyafetlerim olmasına rağmen betonun değdiği her yerde yanıklıklar oluştu. Pazaryeri Devlet Hastanesine gittiğimde bir tedavi uygulayamadılar. Yanığın ne derece veya ne gibi kimyasaldan olduğunu bilmedikleri için Bozüyük Devlet Hastanesine sevk ettiler. Bozüyük Devlet Hastanesinde bana ikinci derecede yanık teşhisi konularak tedaviye başladılar ve tedavim hala devam ediyor." dedi.

TÜM VATANDAŞLARI UYARDI

Kurtpınar, "Benim insanlara tavsiyem, böyle bir şey başlarına geldiği takdirde yaş betona temas etmemelerini tavsiye ediyorum." diyerek vatandaşları uyardı.

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