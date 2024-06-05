Yaş kesen baş keser atasözünün anlamı nedir?

Yaş kesen baş keser atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Erken yaşta kötü alışkanlıklar edinen veya yanlış yola saparak suç işleyen bireyler, ilerleyen zamanlarda daha ciddi sorunlarla ve risklerle karşılaşma olasılığı yüksektir.

Bu durum, gençlerin doğru yolu bulmalarına rehberlik etmenin ve onları korumanın ne kadar önemli olduğunu vurgular, böylece hem bireylere hem de topluma zararlı davranışların önlenmesine yardımcı olur.

YAŞ KESEN BAŞ KESER ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yaş kesen baş keser, sen bu yolun artık çıkmazına girmişsin."