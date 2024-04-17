Yaş meyve sebze ve mamullerine ihracat şampiyonları ödülü

İYMSİB tarafından yapılan açıklama kapsamında, Birlik üyelerinden en fazla ihracat yapan firmaların açıklandığı törende, 5 alt sektördeki ihracat şampiyonlar ödüllerini aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül törenine İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ödül alan firmaların temsilcileri katılım sağladı.

"Yaş meyve sebze", "konserve", "dondurulmuş ürünler", "alkollü içecekler" ve "alkolsüz içecekler" olmak üzere 5 alt sektör ile birlik genelinde ilk 10'a giren 60 firmanın adının belirlendiği törende, ilk 5 firmaya ödül, ilk 10'a giren diğer firmalara ise ihracat başarı sertifikaları verildi.

2023’te yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde zirveyi Anadolu Etap Dış Ticaret alırken, TAT Gıda Sanayi ikinci, Mey İçki Sanayi üçüncü oldu. İlk 5'te yer alan diğer şirketler ise Tunay Gıda ile RAM Dış Ticaret olarak sıralandı.

Alt sektörler değerlendirildiğinde alkollü içecekler grubunda Mey İçki Sanayi, alkolsüz içeceklerde Anadolu Etap Dış Ticaret, dondurulmuş ürünlerde Kerevitaş Gıda, yaş meyve sebze grubunda Çekok Gıda Sanayi, konserve ürünlerde ise Tat Gıda Sanayi zirveye yerleşti.

"Yaş sebze ve meyve sektörü son yıllarda ciddi bir büyüme kaydediyor"

İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yaş meyve ve sebze sektörünün 2023'te önceki yıla göre yüzde 18 artışla yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını açıkladı.

Mutlu, 2024’ün ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine oranla yaş meyve sebze sektörünün yüzde 3 artışla 964 milyon dolarlık, meyve sebze mamulleri sektörünün ise yüzde 29 yükselişle 708 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.