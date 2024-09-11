Yasa dışı bahis operasyonlarında 74 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen siber ağ 6 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Toplamda 3 milyar 177 milyon 207 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen örgütte 74 şüpheli şahsın yakalandığı Yerlikaya tarafından ifade edildi.
Yakalanan şahısların 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları tespit edilmiş ve bu kapsamda 16 şüpheli şahsın yakalandığı açıklandı. Aynı zamanda bu operasyonlar sonucunda 1 otomobil ve çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5️⃣ ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında “Yasa Dışı Bahis” ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-6” operasyonlarında; hesaplarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 11, 2024
3️⃣ Milyar 1️⃣7️⃣7️⃣ Milyon 2️⃣0️⃣7️⃣ Bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen… pic.twitter.com/UbidgGyGcF