Yasa dışı bahis operasyonlarında 74 kişi yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi
Yasa dışı bahis operasyonlarında 74 kişi yakalandı

Kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç işlemek amacı ile düzenlenen siberağ-6 operasyonlarında 74 şüpheli şahsın yakalandığı ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen siber ağ 6 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Toplamda 3 milyar 177 milyon 207 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen örgütte 74 şüpheli şahsın yakalandığı Yerlikaya tarafından ifade edildi.

Yakalanan şahısların 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları tespit edilmiş ve bu kapsamda 16 şüpheli şahsın yakalandığı açıklandı. Aynı zamanda bu operasyonlar sonucunda 1 otomobil ve çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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