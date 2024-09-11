Yasa dışı bahis operasyonlarında 74 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada kayseri ve Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen siber ağ 6 operasyonlarının detaylarını paylaştı. Toplamda 3 milyar 177 milyon 207 bin liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen örgütte 74 şüpheli şahsın yakalandığı Yerlikaya tarafından ifade edildi.

Yakalanan şahısların 2 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları tespit edilmiş ve bu kapsamda 16 şüpheli şahsın yakalandığı açıklandı. Aynı zamanda bu operasyonlar sonucunda 1 otomobil ve çok miktarda döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.