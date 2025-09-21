Yasa dışı bahis operasyonu! Malatya polisi 1 milyon liralık ağı çökertti

Malatya'da yasa dışı bahis çetesine gözaltına alınan 17 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı. 8 aylık takip sonrası gözaltına alınan şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan şüphelileri tespit edip takibe aldı. Ekiplerin 8 ay süren fiziki ve teknik takibinde 76 kişinin hesapları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, bu hesaplar üzerinden 1 milyon TL'yi aşkın yasa dışı para transferi yapıldığı tespit edildi. Ekipler, bu tespitler üzerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonları, çok sayıda banka kartı, 1 tüfek ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

