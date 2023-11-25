Yasa dışı bahis operasyonunda düğmeye basıldı. 2 futbolcu gözaltında

İzmir merkezli Sibergöz-7 operasyonunda 2'si futbolcu 52 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yasa dışı bahis operasyonunda düğmeye basıldı. 2 futbolcu gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sibergöz-7' operasyonu kapsamında aralarında 2 futbolcunun da olduğu 52 şüphelinin yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alındığını duyurdu.

"52 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA"
Bakan Yerlikaya operasyona dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli Balıkesir, Manisa, Eskişehir, Mardin, Mersin, Kocaeli, Bursa, Burdur ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'Sibergöz-7' operasyonunda 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından 52 şüpheli gözaltına alındı.

"2 FUTBOLCU PARA YÖNETİMİNDE GÖREVLİ"
Şüphelilerin İzmir'de çalışan yerel bir gazeteciden bahse konu olan ve yasa dışı yollarla edinilen bilgiyi aldıkları, bu bilgileri oluşturdukları örgüte aktardıkları tespit edildi. Alt liglerde oynayan 2 futbolcunun da panel ve para yönetiminde görevli oldukları belirlendi. Operasyonda, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"
Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

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