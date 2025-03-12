Yasa dışı silah ticareti operasyonuna 1 gözaltı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah bulundurma ve ticaretini yapanlara yönelik Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı.

Zanlının ikametinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü ve 28 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.