Yasa geçti. Almanya'ya göç kolaylaşıyor

Alman hükümeti, vasıflı işçilerin göç etmesini kolaylaştırarak AB dışından gelecek işçilerle ülkedeki nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen Nitelikli Göçmenlik Yasası'nı meclisten geçirdi. Bu yasa ile Almanya'ya nitelikli işçinin göçü kolaylaşmış oldu.

Federal Meclis’te yapılan oylamada, nitelikli işgücü sıkıntısıyla mücadelede yardımcı olması planlanan söz konusu yasa tasarısı koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oylarıyla kabul edildi.

Oylamayla beraber Almanya'ya Avrupa Birliği (AB) dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirler alması konusunda yol açılırken, oylamada ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yasa tasarısına ret oyu verdi, Sol Parti ise çekimser kaldı.

Federal Meclis’te 661 milletvekilinin katıldığı oylamada yeni kanuna 388 evet, 241 hayır oyu kullanıldı. 31 milletvekili de çekimser oy verdi.

‘DÜNYANIN EN MODERN GÖÇMENLİK YASASI’

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yasayla Almanya'nın "dünyanın en modern göçmenlik yasasına" sahip olacağına savunarak, nitelikli göçmenler için bir sonraki adımın "bürokrasiyi önemli ölçüde azaltmak" olacağını vurguladı. Yasayla, Alman hükümeti, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde nitelikli işgücü sıkıntısıyla mücadele etmeyi hedefliyor.

Alman şirketleri uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşarken, nitelikli çalışan açığının 2022'de 1,98 milyon seviyesinde bulunuyordu. Vasıflı iş gücü eksikliği, çok sayıda sektörü ve şirketleri etkilerken, nitelikli işçi eksikliğinin Almanya'da refah için bir risk haline geldiği değerlendirilmesi yapılıyor.

İŞSİZLERE ‘FIRSAT KARTI’

Söz konusu yasa ile birlik dışından gelen göçmen sayısı yıllık 60 bine kadar yükselebilecek. Yeni yasa, iş teklifi olmayan ancak iş bulma potansiyeli olan kişiler için yeni bir "fırsat kartı" da dahil, yabancı işçilere ülkeye girmeleri için üç yol sunuyor.

Bunlardan ilkinde kişilerin Almanya'da denklik verilen bir üniversite ya da mesleki yeterlilik diplomasına sahip olması ve bir şirketten iş teklifi alması gerekiyor. İkinci yol, ilgili bir iş alanında en az iki yıllık tecrübenin yanı sıra mesleki eğitim ya da diploma şartı aranıyor.

Üçüncü ve ilk defa uygulanacak yol ise henüz iş bulamamış ama iş bulma potansiyeli olan kişilere "fırsat kartı" verilmesi . Fırsat kartı, nitelikler, dil becerileri, mesleki deneyimi, Almanya ile bağlantı ve yaşı dikkate alan puana dayalı bir sistemden oluşuyor.