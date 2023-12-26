Yaşa göre cilt bakımı önerileri ortaya çıktı

Cilt bakımı yaparken sadece cilt tipi değil yaşa göre uygun bakım yapmak da önemli olduğunu bildirildi.

Bu konuda birkaç öneri olduğu ifade edildi.

İşte yaşa göre cilt bakımı önerileri…

20'li yaşlarda cilt bakımı: Cildinizi temiz ve nemli tutmak için sabun içermeyen ürünler ve alkol içermeyen tonikler kullanın. Cildinizin PH seviyesini dengelemek ve gözeneklerinizi sıkılaştırmak için bunlar idealdir. Göz çevrenizde kırışıklık oluşumunu önlemek için yaşınıza uygun göz kremleri kullanın. Gözlerinizi dinlendirmek için de arada bir çay poşeti veya salatalık dilimi uygulayabilirsiniz.

30'lu yaşlarda cilt bakımı: Göz çevrenizdeki kırışıklıklar daha belirgin hale gelmeye başlar. Bu yüzden yağsız ve hafif göz kremleri kullanın. Gözaltı torbaları ve morluklar için de çay poşeti veya salatalık dilimi gibi doğal yöntemlerden faydalanın. Cildinizi nemlendirmek için de hyaluronik asit, peptit veya antioksidan içeren ürünler tercih edin.

40'lı yaşlarda cilt bakımı: Cildinizin günlük bakımını aksatmayın. Cilt bakımınızı yüzünüzle birlikte boyun bölgenize de uygulayın. Bakım yaparken yüzünüzü yukarı, boynunuzu aşağı doğru hareket ettirerek krem sürün. Cildinizi temizlemek için de önce temizleyici süt, sonra tonik kullanın. Cildinizin sıkılığını artırmak için de kolajen, retinol veya AHA içeren ürünler kullanabilirsiniz.

50'li yaşlarda cilt bakımı: Bu yaşlarda sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edin. Sigara ve alkol gibi cildinize zarar veren alışkanlıklardan uzak durun. Cildinizin genç görünmesi için haftada bir kez onarıcı maske yapın. Günlük bakım kremlerinizin de lifting etkisi olan ürünler olmasına özen gösterin.

60'lı yaşlarda cilt bakımı: Bu yaşlarda cildinizin yenilenme hızı azalır. Bu yüzden cildinizin ihtiyaç duyduğu bakımı yapmak çok önemlidir. Yeşil çay, cildiniz için harika bir antioksidandır. Bu yüzden yeşil çay özlü kremler, maskeler veya tonikler kullanın. Cildinizi nemlendirmek için de shea yağı, argan yağı veya jojoba yağı gibi doğal yağlar kullanabilirsiniz.