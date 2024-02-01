Yaşadığı apartmanın önünde ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde saat 09.00 sularında meydana gelen olayda, vatandaşlar bir kadının hareketsiz halde sokak ortasında yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kadının 35 yaşındaki Şerife İşibil olduğu tespit edildi. İşibil’in yaşamakta olduğu 8’inci kattan düştüğü ve sabah bulunduğu ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şerife İşibil’in cenazesi, incelemeler sonunda morga kaldırıldı.