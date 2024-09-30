Yaşadığı çöp evde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde, bir apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Bülent Tanrıgüzey'in evinden yayılan kötü kokular, bina sakinlerini rahatsız etti.

Komşularının ev sahibine ulaşamaması üzerine polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla daireye girdiklerinde Tanrıgüzey’i ölü olarak buldu. Dairenin çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Polis ve savcılık incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Belediyenin evde temizlik ve ilaçlama çalışması başlattığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.