Yaşadığı çöp evde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Yaşadığı çöp evde ölü bulundu

Eskişehir'de bir evden yayılan kökü kokular nedeniyle komşuların ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, 55 yaşındaki Bülent Tanrıgüzey’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Dikilitaş Mahallesi'nde, bir apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Bülent Tanrıgüzey'in evinden yayılan kötü kokular, bina sakinlerini rahatsız etti.

Komşularının ev sahibine ulaşamaması üzerine polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla daireye girdiklerinde Tanrıgüzey’i ölü olarak buldu. Dairenin çöplerle dolu olduğu tespit edildi. Polis ve savcılık incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Belediyenin evde temizlik ve ilaçlama çalışması başlattığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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