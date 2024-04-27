Yasadışı bahis çetesine baskın: 35 gözaltı

Kaynak: İHA
Yasadışı bahis çetesine baskın: 35 gözaltı
Mersin polisinin düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı

Mersin'de yasa dışı bahis çetesi baskın düzenlendi. Polis 450 milyon lira para trafiği tespit edildi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gelen ihbarları değerlendiren polisler bir dizi operasyon gerçekleştirdi. 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para naklini organize eden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

bahis2.jpg

Yapılan incelemede, 450 milyon lira para trasferi olan 35 şüphelinin isim ve adresleri tespit edilince düğmeye basıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı

bahis12.jpg

Polis 31 adet telefon ve sim karta el koyarken, laptop ve bilgisayarlar incelemeye alındı. Operasyonda ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

bahis33.jpg

Son Haberler
Jandarmadan JASAT Mercek-6 operasyonu Gündem
Jandarmadan JASAT Mercek-6 operasyonu
Tolga Akalın’a bomba teklif! Hem Dervişoğlu’ndan hem Aydın’dan son dakika hamlesi Gündem
Tolga Akalın’a bomba teklif! Hem Dervişoğlu’ndan hem Aydın’dan son dakika hamlesi
Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet, otomobile çarptı: 1 yaralı
ABD’li banka devi iflas etti. Tüm şubeleri o bankaya devredildi Dünya
ABD’li banka devi iflas etti. Tüm şubeleri o bankaya devredildi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 27 Nisan 2024. Bugünkü maçlar Spor
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 27 Nisan 2024. Bugünkü maçlar
Silahını temizlerken kazara kendini vurdu Gündem
Silahını temizlerken kazara kendini vurdu
Bu da otoban çetesi. Geceleri bu tuzağa dikkat. Görüntüler Mersin'den Gündem
Bu da otoban çetesi. Geceleri bu tuzağa dikkat. Görüntüler Mersin'den