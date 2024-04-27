Yasadışı bahis çetesine baskın: 35 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis çetesi baskın düzenlendi. Polis 450 milyon lira para trafiği tespit edildi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne gelen ihbarları değerlendiren polisler bir dizi operasyon gerçekleştirdi. 7258 Sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde para naklini organize eden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede, 450 milyon lira para trasferi olan 35 şüphelinin isim ve adresleri tespit edilince düğmeye basıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı

Polis 31 adet telefon ve sim karta el koyarken, laptop ve bilgisayarlar incelemeye alındı. Operasyonda ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.