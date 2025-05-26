Yasadışı bahis şirketi Fenerbahçe'nin şampiyonluk maçında ortaya çıktı

Fenerbahçe, EuroLeague finalinde Fransa'nın Monaco takımını 81-70 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Sarı lacivertlilerin başarısı bütün Türkiye'de kutlanırken finalde Monaco'nun forma sponsoru olan şirket dikkat çekti. Galatasaray'a sponsor olmasıyla adını duyuran yasadışı bahis şirketinin ismi Monaco formasında yer aldı.

Net Holding’in yönetim kurulu üyesi ve Merit Hotels & Casinos'un murahhas yönetim kurulu üyesi ve CEO'su olan Murat Besim Tibuk, Merit markasının ismini kullanarak marka ihlali yapan yasadışı bahis şirketi hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı. Tibuk, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Dün gece Fenerbahçe’mizin oynadığı Euroleage finalinde rakip AS Monaco’nun; marka ismimizi kullanarak marka ihlali yapan yasadışı bahis şirketinin göğüs reklamı ile maça çıktığı tespit edilmiş olup, NET Holding hukuk büromuz tarafından hukuki işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ayrıca Fenerbahçemizin şampiyonluğunu tebrik ederim."

GALATASARAY SPONSORLUĞU İPTAL ETTİ

Yasadışı bahis firması Eylül ayında Galatasaray'a da 15 Eylül 2024'te forma sponsoru olmuştu. Net Holding A.Ş’nin yaptığı anlaşmanın marka ihlaline yol açtığı ihbarı üzerine sarı kırmızılılar sözleşmesinin 17 Eylül 2024’te askıya alındığını duyurmuştu. Savcılık, Galatasaray'a yönelik yasadışı bahis suçlamasıyla soruşturma açtı. Ekim ayında verilen takipisizli kararı ocak ayında eksik soruşturma gerekçesiyle kaldırıldı ve dosya genişletilerek başsavcılığa iade edildi.