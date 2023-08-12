Yasağı dinlemediler dev dalgalı denize girdiler

Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada rüzgarın oluşturduğu dev dalgalar nedeniyle 4 gün denize girmenin yasak olduğu belirtildi. Yasağa rağmen çok sayıda kişi sahile akın etti. Karaburun sahiline gelenlerden bazıları dalgalar arasında denize girdi. Görevli cankurtaranlar sık sık uyardı.

"9 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ"

Karaburun Sahili'nde cankurtaranlık yapan Mete Kelkit , "Yasak olmasından dolayı insanları uyarıyoruz. Genelde insanlar duyarlı ancak hafta sonu biraz daha duyarsız olabiliyorlar. Uyarmamıza rağmen denize girenlerde var. Bu durumlarda sahil güvenliği çağırıyoruz. Biz de uyarıyoruz ve sorun çıkmıyor. Sahil güvenlik geldiği zaman mecbur çıkıyorlar zaten yoksa haklarında cezai işlem uygulanıyor. Geçenlerde 9 yaşındaki bir çocuk boğulma tehlikesi geçirdi arkadaşlarımız botla kurtardı" dedi.

"YASAK FAZLA ABARTILMIŞ GEREK YOK"

Denize giren vatandaşlardan Yüksel Çalışkan ise, "Herkese yasak getirmek doğru değil. Ben daha önceki yıllarda burada boğulan insanları kurtardım. Yüzme biliyorum ve denizi çok seviyorum bu yüzden kenardan da olsa girmek istiyorum. Ben yasak olduğunu da bilmiyordum. Bir dalıp çıktım. Dalga da fazla değildi. Tehlike de yok. Tabi hiç yüzme bilmeyen insan açılırsa o zaman tehlikeli olur. Bence yasak fazla abartılmış. Gerek yok" ifadelerini kullandı.

Denize küçük yaştaki kızıyla kıyıdan girdiğini söyleyen Muhammed Memu, "Biz kıyıdan denize giriyoruz. Ben tehlikeli yerlere girmem. Sadece çocuklar için girdim. Ellerini de bırakmıyorum zaten" dedi.