22 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Yasak aşk cinayeti 

İstanbul Sultaniye Mahallesi'nde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde arkadan yaklaşan zanlı S.Ç., eşi ile ilişkisi olduğundan şüphelendiği şahsı tek el ateş ederek öldürüyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:44
Takip Et

Yasak aşk cinayeti 

Yasak aşk cinayeti 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Sultaniye Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda S.Ç. isimli zanlı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı başından vurarak öldürmüştü. 

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde elinde silahı ile arkadan yaklaşan S.Ç. şahsa tek el ateş ederek başından vuruyor.

Olayla ilgili konuşan bir görgü şahidi, "Sabah saat 07.40 sıralarında bir vatandaş önden gidiyor diğeri arkadan gelip tek el sıktı ve öldürdü. Başında bekledi bir yere gitmedi. Polis memuru arkadaş geldi teslim aldı kendisini. Üzücü bir olay. Namus davası dediler ama net olarak sebebini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
1
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
2
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Yerli otomobilde çok büyük hata. TOGG Fransız patentli çıktı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
3
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
4
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Seçime sayılı günler kala Türkiye'nin ünlü bankası satıldı
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
5
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Bu araç piyasanın altını üstüne getirebilir. Renault'tan 2. el araç fiyatına sıfır otomobil
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
6
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı'nı köşeye sıkıştırdı. Kızılay'ın maden suyu üretim tesisinin halini paylaştı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
7
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Son seçim anketi açıklandı. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında fark açıldı
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Mesut Özil futbolu bıraktı
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
﻿Batuhan'ın Benim Stilim yarışmacısı Aleyna Eroğlu'na şiddet uyguladığı iddiası ortalığı karıştırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.