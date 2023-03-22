Yasak aşk cinayeti 

İHA'nın haberine göre, Sultaniye Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda S.Ç. isimli zanlı eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü şahsı başından vurarak öldürmüştü.

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde elinde silahı ile arkadan yaklaşan S.Ç. şahsa tek el ateş ederek başından vuruyor.

Olayla ilgili konuşan bir görgü şahidi, "Sabah saat 07.40 sıralarında bir vatandaş önden gidiyor diğeri arkadan gelip tek el sıktı ve öldürdü. Başında bekledi bir yere gitmedi. Polis memuru arkadaş geldi teslim aldı kendisini. Üzücü bir olay. Namus davası dediler ama net olarak sebebini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.