Yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti! İhanet davasının delili bakın ne oldu?

'Çılgın Bediş' dizisinin ardından Cenk Torun, Esaret dizisiyle ekranlara geri dönmüştü. Torun'un eşi Nevin Torun, Cenk’in kendisini rol arkadaşı Mahassine Merabet ile aldattığını iddia ederek boşanma davası açtı.

40 MİLYON TAZMİNAT TALEP ETTİ

Mahkemeye sunulan dilekçede; kendisi ve oğlu Şan için 300 bin lira nafaka talep eden Nevin Torun, maddi ve manevi olarak ise 40 milyon tazminat talep etmişti.

DOSYADAKİ ÇARPICI DETAY

Sözcü'de yer alan habere göre; boşanma dava dilekçesinde en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise çantadan çıkan cinsel gücü artırıcı ilaç oldu. Nevin Torun, eşinin dizi setine götürdüğü çantasında cinsel gücü artırıcı ilaç bulduğunu belirtti. Öte yandan ilacın daha önce kullanıldığını fark etti. Bu durumu eşine soran Nevin Torun cevap olarak prostat büyümesini engellemek için kullandığını söylediğini aktardı.

Torun, eşinin Merabet’e pırlanta yüzük, kolye ve saat gibi değerli hediyeler aldığını ve ikili arasında para alışverişi yapıldığına dair ellerinde somut deliller bulunduğunu ileri sürdü.