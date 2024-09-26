Yasak aşkta şeytani plan! Kalp krizi dediler cinayet çıktı...

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşanan olayda, Z.S. (38), eşi Şerafettin Sezer’in (48) kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini iddia etti. Ancak, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu, bu ölümün ardında yasak aşk iddiasıyla işlenen korkunç bir cinayet olduğu belirlendi. İddiaya göre, işten eve yorgun dönen Şerafettin Sezer’in uykuya dalmasının ardından, eşi Z.S., yasak aşk yaşadığı iddia edilen U.G. ile birlikte hazırladığı kanlı planı devreye soktu.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sezer, telefon kablosu ile boğularak öldürüldü. Daha sonra, U.G. ile birlikte eşinin cansız bedeni başında saatlerce plan yapan Zeynep Sezer, gece saat 23.00 sıralarında eşinin kalp krizi geçirdiğini ileri sürerek hastaneye başvurdu. Ancak polis ekiplerinin titizlikle yaptığı incelemeler sonucu, Şerafettin Sezer’in boğularak öldüğü ortaya çıktı.

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KALP KRİZİ DEDİLER, CİNAYET ÇIKTI

Şerafettin Sezer’in ölüm sebebinin kalp krizi olmadığını, cinayete kurban gittiğini belirleyen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne bildirdi. Özel ekip tarafından sabaha kadar süren sorgulamalarda, Z.S. ve U.G.’nin cinayetin detaylarını itiraf ettikleri öğrenildi. Yapılan incelemede, Z.S.’nin cinayetin ardından sosyal medya hesabını kapattığı da ortaya çıktı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin telefon trafiğini de inceleyerek yasak aşk cinayetinin perde arkasını çözdü. Gözaltına alınan Z.S. ve U.G.’nin sorguları devam ederken, Şerafettin Sezer’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cinayete kurban giden Şerafettin Sezer’in yakınları, cinayeti normal ölüm sanarak sosyal medya hesaplarından, “Ailemizin sevilen simalarından Şerafettin Sezer, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakiben Kapaklı Bahçelievler Gazi Osman Paşa Camii’nde kılınarak defin edilecektir. Allah rahmet etsin” sözleriyle duyurdular.

Şerafettin Sezer, dün ikindi namazını müteakip Kapaklı Bahçelievler Gazi Osman Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.