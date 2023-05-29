Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman?

FOX ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma 6 yıllık macerasının sonuna gelerek final yapıyor. Peki, Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman?

Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman?

Eda Ece ve Şevval Sam’ın başrollerinde olduğu Yasak Elma dizisi 6. sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Peki, Yasak Elma final fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma final ne zaman?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Yasak Elma, 177. bölümüyle altı sezonluk macerasını sonlandıracak. Yasak Elma dizisinin 6 yıllık macerası 29 Mayıs Pazar günü son bulacaktı ama büyük final yayını ertelendi.

Her bölümüyle izleyenleri ekranlara adeta kilitleyen Yasak Elma dizisinin yayınlanacağı saatte, Fetih 1453 adlı yerli filmin yayınlanacağı görüldü. Saatler 23:30'u gösterdiğinde Yasak Elma tekrar bölümüyle ekranlarda olacak.

YASAK ELMA FİNAL NE ZAMAN?

Hikayesini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı 6 sezonluk Yasak Elma, 5 Haziran 2023 Pazartesi tarihinde yayınlanacak olan 177. bölümü ile final yaparak sona erecektir.

YASAK ELME FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Yasak Elma’nın 5 Haziran’da yayınlanması planlanan final fragmanı izleyicilerle paylaşıldı.

Buna göre Yasak Elma finali 5 Haziran’da gerçekleştirilecek.

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